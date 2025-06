La contestazione non ferma gli abbonamenti: +40% di rinnovi nel primo giorno

"Il primo giorno di campagna? +40% di abbonati rispetto all’anno scorso". È il Toro, con un messaggio diffuso sui profili social, a comunicare i buoni risultati relativi agli abbonamenti. Lunedì 9 giugno, nel giorno in cui la società ha dato il via ai rinnovi, la risposta dei tifosi è subito stata molto buona: rispetto al primo giorno della passata stagione, è stato registrato un +40%.

Le promozioni per incentivare i tifosi

L'aumento delle tessere staccate conferma inoltre l'ottimo lavoro del reparto marketing della società. Al netto passo in avanti dei contenuti creati per promuovere la campagna abbonamenti si sono aggiunte iniziative per invogliare i tifosi a rinnovare. Un anno fa, senza alcun preavviso, chi aveva sottoscritto l'abbonamento al primo giorno era stato premiato con un pomeriggio allo stadio. Quest'anno è stata invece annunciata una sorpresa per tutti coloro che sottoscriveranno una tessera entro il 10 luglio, con la possibilità di raddoppiare le sorprese in caso di acquisto effettuato proprio il primo giorno.