La Maratona in festa all’Hiroshima: beneficenza, ospiti e torneo per i bambini

Sabato 24 settembre in via Bossoli andrà in scena una giornata all'insegna della musica e del tifo granata. Annunciata la presenza, tra gli altri, di Pasquale Bruno e Gianluigi Lentini

Redazione Toro News

Il popolo granata è pronto a ritrovarsi insieme alla Maratona: sabato 24 settembre, presso l'Hiroshima Mon Amour di via Bossoli a Torino, si terrà una grande giornata indetta dai tifosi del settore più caldo del tifo granata. Una giornata in cui saranno protagonisti grandi ospiti, musica di qualità e anche un torneo per bambini, in modo da rendere l'evento ideale anche per le famiglie. La giornata sarà all'insegna della beneficenza: è previsto un ingresso ad offerta libera, con l'intero ricavato che sarà devoluto all'Ugi, l'associazione torinese Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini.

Il divertimento è assicurato dalla presenza di Marco e Mauro, i due comici piemontesi tifosissimi del Toro che condurranno la giornata. Tra gli artisti che si alterneranno in consolle ci sono nomi eccellenti: Willie Peyote, Nikki di Radio Deejay, Boosta e Vicio dei Subsonica, i Sensounico. Presenti tra gli altri anche Rayden e Roberto Molinaro.

Tanti gli ospiti del mondo granata

Gli organizzatori hanno fatto le cose in grande. Non solo musica, ma anche tante personalità importanti del mondo granata. All'Hiroshima è stata annunciata la presenza di calciatori che hanno fatto la storia del club come Pasquale Bruno, Gianluigi Lentini, Stefano Sorrentino, Moreno Longo, Luca Mezzano e Renato Zaccarelli, e sono stati annunciati anche ospiti a sorpresa della finale scudetto del 1975/76 e della finale di Coppa Uefa del 1992.

Divertimento ed attività anche per i più piccoli

Oltre ad un'area adibita allo street food, ci sarà anche uno spazio attrezzato con giochi e gonfiabili per i bambini; inoltre, presso il vicino impianto del Bacigalupo, è stato organizzato anche un torneo per i più piccoli che inizierà alle 10.30, a cui seguirà la premiazione e la merenda all'Hiroshima. Davvero un'iniziativa da non perdere per tutti i tifosi granata torinesi e non solo.