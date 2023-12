“L’enigmistica del Grande Torino”: ecco il nuovo libro di Flavio Pieranni

La sinossi dell'autore Flavio Pieranni

"Alzi la mano chi di voi non ha mai “risolto” il Grande Torino. Nessuno? Bene da oggi avrete la possibilità di farlo. Come un argomento sviscerato, analizzato più e più volte, passato da molti sotto la più potente lente di ingrandimento, la tragica e sempre affascinante epopea degli invincibili possa essere in grado di produrre ancora qualcosa di nuovo e originale, se non altro nel modo di essere raccontata. I campionissimi granata periti a Superga il 4 maggio 1949 sono noti anche per aver “unito” in tempi di forte divisione e anche in questo nuovo volume riescono ad unire due mondi apparentemente agli antipodi, il Grande Torino appunto e l’enigmistica. Insomma una ventata di originalità, un libro imperdibile per tifosi granata ed enigmisti provetti e non. Proprio il caso di dirlo...il Grande Torino come non lo avete mai visto, giocato, e risolto! Cruciverba, crucicrittati, cruciquiz, diacrostici, filo intermentale, giroparola, intarsi, puzzle, successioni e molto altro!"