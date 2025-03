L’evento Golden Hearts premia 100% UGI: il progetto condiviso con il Torino

Nella serata di ieri, venerdì 21 marzo, si è svolto un bel momento di sport e comunità grazie al Gran Galà dei Golden Hearts. L'evento, organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti Piemonte e Valle d'Aosta insieme al Comitato regionale Piemonte e Valle d'Aosta e l'intera FIGC, aveva "l’obiettivo di promuovere i valori dello sport all’insegna del rispetto e della condivisione", come riporta il comunicato ufficiale. Dallo stesso si apprende la partecipazione di eminenti personalità ai vertici della Federazione Italiana Giuoco Calcio e delle società organizzatrici: "Il Gran Galà dei Golden Hearts è stato presieduto dal Presidente della FIGC Gabriele Gravina, dal capo delegazione della nazionale italiana Gianluigi Buffon, dal Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, dall'Assessore alla Sanità Federico Riboldi, dall'Assessore al Bilancio Andrea Tronzano, dall'Assessore allo Sport Marina Chiarelli, dal Presidente della LND Giancarlo Abete e dal Presidente del Comitato regionale Piemonte e Valle d’Aosta Mauro Foschia". Le tematiche dell'evento, svoltosi presso il Teatro Concordia di Venaria Reale, erano incentrate sul fair play e sui valori dello sport basati sui concetti di solidarietà e comunità. Su questa base, "La Lega Nazionale Dilettanti Piemonte e Valle d'Aosta e FIGC hanno premiato il Torino FC in merito al progetto della squadra di calcio 100% UGI, condiviso con l’UGI (Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini ODV) e dedicato ai bambini / ragazzi in cura oncologica dell'ospedale Infantile Regina Margherita di Torino. Erano presenti alla premiazione Alberto Barile, Silvano Benedetti, Marco Morra, Franca Fagioli, Enrico Pira e Cristiano Biraghi", si legge nel comunicato. Il Gran Galà dei golden Hearts ha permesso di condividere un piacevole momento di sport in cui promuovere i valori che rendono il calcio un mezzo per creare comunità.