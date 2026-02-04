Ludergnani spegne 40 candeline: auguri al responsabile del settore giovanile

Ruggero Ludergnani spegne 40 candeline. Il Responsabile del settore Giovanile, nato il 4 febbraio 1986, è al Torino dal 2021. Ha iniziato la sua carriera nella Spal come osservatore per poi passare al ruolo di Responsabile del settore giovanile in poco tempo. Nel 2021 è approdato al club granata e lo scorso anno ha firmato il rinnovo di contratto che lo legherà al Toro fino al 30 giugno 2027.