In vista del match in programma sabato 11 aprile alle ore 15:00 contro l'Hellas Verona allo stadio Olimpico Grande Torino, il Toro ha deciso di ricordare il piccolo Ismael Pistis con il lutto al braccio e svolgendo un minuto di raccoglimento. Il bambino di 8 anni e tesserato nell'Under 8 granata è morto tragicamente in un incidente stradale il giorno di Pasqua.

Il comunicato del Torino

"Sabato, in occasione della gara Torino-Verona, i calciatori granata scenderanno in campo con il lutto al braccio per ricordare il giovanissimo Ismael Pistis, strappato a soli otto anni all’affetto dei suoi cari in un incidente stradale nel giorno di Pasqua. Inoltre, prima del calcio d'inizio, verrà osservato un minuto di raccoglimento".