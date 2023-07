Lutto in casa Toro, è morto l’ex fisioterapista granata Davide Pisu

Il cordoglio del Torino per la morte di Davide Pisu

È morto Davide Pisu, ex fisioterapista del Torino, scomparso all'età di 49 anni. Con una nota ufficiale, il club granata ha voluto esprimere il proprio cordoglio e la propria vicinanza alla famiglia: "Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, profondamente commossi per la triste notizia, sono vicini con affetto alla famiglia Pisu nel ricordo di Davide Pisu, ex fisioterapista del Torino. Aveva 49 anni. Ai genitori, alla sua Anna, ai parenti e ai tantissimi amici il cordoglio e il fraterno abbraccio di tutto il mondo granata".