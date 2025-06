Lutto in Maratona: scomparso “Il macellaio” Pietro Gennero, fondatore dei Leoni

Il cordoglio del mondo Toro per uno dei più storici componenti del tifo granata

Il mondo granata si stringe in segno di cordoglio. Nella giornata di oggi, domenica 1 giugno, è venuto a mancare Pietro Gennero. Conosciuto come "Il maslè" (il macellaio), Pietro Gennero è diventato un personaggio fondamentale nel tifo organizzato granata negli anni '70, per aver fondato lo storico gruppo e club dei "Leoni della Maratona".