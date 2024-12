Lutto nel mondo granata: addio a Gian Paolo Ormezzano

Il mondo del giornalismo sportivo piange Gian Paolo Ormezzano, deceduto all'età di 89 anni. Giornalista per La Stampa e per il Guerin Sportivo, è stato anche direttore responsabile di Tuttosport. Tifosissimo del Torino nella sua vita ha raccontato il mondo del calcio con particolare attenzione per i colori granata.