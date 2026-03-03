Lutto nel mondo granata, che si stringe attorno alla famiglia Antolini nel ricordo di Gianluca, padre di Jacopo, giocatore di proprietà del Torino ora in prestito alla Pergolettese. Il club granata e il presidente Urbano Cairo hanno espresso tutto il proprio dolore e la vicinanza al ragazzo, alla moglie Luana e a tutti i parenti. Di seguito, il comunicato pubblicato sul sito della società.
Lutto nella famiglia granata: è morto Gianluca Antolini
La società granata si stringe attorno alla famiglia Antolini per la scomparsa del padre di Jacopo
Il comunicato del club—
"Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club sono vicini con affetto alla famiglia Antolini nel ricordo di Gianluca Antolini, papà di Jacopo, calciatore del Torino attualmente in prestito alla Pergolettese. Alla moglie, signora Luana, a Jacopo, a tutti i parenti e ai tantissimi amici il profondo cordoglio e il fraterno abbraccio del mondo granata".
