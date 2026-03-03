Lutto nella famiglia granata: è morto Gianluca Antolini

Lutto nel mondo granata, che si stringe attorno alla famiglia Antolini nel ricordo di Gianluca, padre di Jacopo, giocatore di proprietà del Torino ora in prestito alla Pergolettese. Il club granata e il presidente Urbano Cairo hanno espresso tutto il proprio dolore e la vicinanza al ragazzo, alla moglie Luana e a tutti i parenti. Di seguito, il comunicato pubblicato sul sito della società.