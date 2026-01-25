tor mondo granata Lutto nella famiglia granata: scomparso Davide Borgione

NEWS

Lutto nella famiglia granata: scomparso Davide Borgione

Lutto nella famiglia granata: scomparso Davide Borgione - immagine 1
La società granata si stringe attorno alla famiglia Bargione per la scomparsa del figlio
Redazione Toro News

Lutto nel mondo granata che si stringe attorno alla famiglia Borgione nel ricordo di Davide Borgione, giovane tifoso del Torino venuto a mancare tragicamente qualche giorno fa. Il 19enne è morto in un incidente venerdì notte dopo che è caduto dalla sua bicicletta. Il club granata e il presidente Urbano Cairo tramite un comunicato hanno espresso tutto il proprio dolore e la vicinanza alla famiglia Borgione per la prematura scomparsa del ragazzo. Di seguito, le parole del club.

Il comunicato del club

—  

"Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, addolorati per la tristissima notizia, sono vicini con affetto alla famiglia Borgione nel ricordo del caro Davide Borgione, mancato tragicamente a 19 anni.

Appassionato calciatore, studente esemplare, amante della musica, da sempre orgoglioso tifoso del Toro: Davide lascia un ricordo indelebile in tutti coloro che lo hanno conosciuto. Agli affetti più cari, ai parenti e ai tantissimi amici l'affettuosa vicinanza e il fraterno abbraccio di tutto il mondo granata".

Leggi anche
Giancarlo Cella, il rigore parato a Bari entrato nella leggenda granata
Addio a Giancarlo Cella: l’ex Toro e campione d’Italia con l’Inter aveva 85 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA