Lutto nel mondo granata che si stringe attorno alla famiglia Borgione nel ricordo di Davide Borgione, giovane tifoso del Torino venuto a mancare tragicamente qualche giorno fa. Il 19enne è morto in un incidente venerdì notte dopo che è caduto dalla sua bicicletta. Il club granata e il presidente Urbano Cairo tramite un comunicato hanno espresso tutto il proprio dolore e la vicinanza alla famiglia Borgione per la prematura scomparsa del ragazzo. Di seguito, le parole del club.
tor mondo granata Lutto nella famiglia granata: scomparso Davide Borgione
NEWS
Lutto nella famiglia granata: scomparso Davide Borgione
La società granata si stringe attorno alla famiglia Bargione per la scomparsa del figlio
Il comunicato del club—
"Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, addolorati per la tristissima notizia, sono vicini con affetto alla famiglia Borgione nel ricordo del caro Davide Borgione, mancato tragicamente a 19 anni.
Appassionato calciatore, studente esemplare, amante della musica, da sempre orgoglioso tifoso del Toro: Davide lascia un ricordo indelebile in tutti coloro che lo hanno conosciuto. Agli affetti più cari, ai parenti e ai tantissimi amici l'affettuosa vicinanza e il fraterno abbraccio di tutto il mondo granata".
© RIPRODUZIONE RISERVATA