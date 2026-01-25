Lutto nella famiglia granata: scomparso Davide Borgione

Lutto nel mondo granata che si stringe attorno alla famiglia Borgione nel ricordo di Davide Borgione, giovane tifoso del Torino venuto a mancare tragicamente qualche giorno fa. Il 19enne è morto in un incidente venerdì notte dopo che è caduto dalla sua bicicletta. Il club granata e il presidente Urbano Cairo tramite un comunicato hanno espresso tutto il proprio dolore e la vicinanza alla famiglia Borgione per la prematura scomparsa del ragazzo. Di seguito, le parole del club.