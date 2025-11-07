Lutto nella famiglia granata: scomparso Enzo Zeppieri, papà di Michael

Lutto nella famiglia granata. Il Torino piange la scomparsa di Enzo Zeppieri, papà dell'attaccante della Primavera granata Michael. Il ricordo del club: "Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, profondamente addolorati per la triste notizia, sono vicini con affetto alla famiglia Zeppieri nel ricordo di Enzo Zeppieri, papà di Michael calciatore della nostra Primavera. Alla moglie, signora Jennifer, ai figli Christian e Michael, agli affetti più cari, a tutti i parenti e ai tantissimi amici il cordoglio e l’abbraccio del mondo granata".