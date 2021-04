Lys Gomis dice addio al calcio: “Continuerò attraverso i bambini”

L'ex estremo difensore granata aveva subito un grave infortunio a marzo 2019 con il Teramo

Lys Gomis dice addio al calcio. L'ex estremo difensore granata - attraverso un lungo sul suo profilo Instagram - ha spiegato le ragioni per le quali ha dovuto lasciare il calcio. Ricordiamo che Gomis a marzo 2019 aveva riportato il distacco del tendine rotuleo del ginocchio sinistro. Ora il portiere ha annunciato di voler intraprendere un nuovo percorso: "Inizia un nuovo capitolo della mia vita...da quando sono piccolo che amo questo sport..ma soprattutto questo ruolo che è un qualcosa di magico...vorrei dire tante cose ma non trovo le parole giuste...per molti questo è uno sport..ma credo che per noi sognatori è Amore...ho avuto la fortuna e l’onore di fare ciò che sognavo da bambino al Torino dove sono entrato da ragazzino e sono andato via da uomo... “Vorrei riuscire a trasmettere agli altri ciò che un infortunio e alcune scelte hanno tolto a me. Sarei felice di trovare un nuovo Lys Gomis tra i ragazzi che sceglieranno di crescere con me. Entro in questa nuova realtà in punta di piedi, ma con le idee chiare: creeremo uno staff vincente, fatto di persone affamate e ambiziose, e cercheremo giovani sognatori pronti a mettersi in gioco con noi”....ringrazio la mia famiglia e tutte le persone che hanno fatto parte della mia vita calcistica...ringrazio 100 è più volte Le squadre i preparatori compagni staff procuratori tifosi che hanno permesso la realizzazione dei miei sogni...Cuneo, Foggia, Casale, Ascoli, Torino, Trapani, Frosinone, Lecce, Paganese e Teramo..il destino vuole che la mia prima partita al Toro fu Albinoleffe-Torino e l’ultima Albinoleffe-Teramo...ma chi tifa Toro è abituato a soffrire ma non smette mai di sognare... continuerò attraverso i bambini..."