In attesa di riempire nuovamente la Maratona in vista del derby della Mole contro la Juventus valido per l'ultimo match di questa stagione, la curva granata ha programmato per il 7 giugno l'annuale festa e il torneo di calcio a 5. In occasione del torneo saranno organizzate esibizioni di artisti e dj set e saranno invitate anche alcune vecchie glorie granata che racconteranno aneddoti sulla storia del Toro. L'appuntamento è previsto domenica giugno dalle ore 10.00 alla Polisportiva Centrocampo in via Errico Petrella, 40. Il gruppo di tifosi ha annunciato di aver iniziato i preparativi per il consueto appuntamento extra campo e che prossimamente sarà pubblicato l'intero programma del torneo.