Eugenio Gammarino

In attesa di riempire nuovamente la Maratona in vista del derby della Mole contro la Juventus valido per l'ultimo match di questa stagione, la curva granata ha programmato per il 7 giugno l'annuale festa e il torneo di calcio a 5. In occasione del torneo saranno organizzate esibizioni di artisti e dj set e saranno invitate anche alcune vecchie glorie granata che racconteranno aneddoti sulla storia del Toro. L'appuntamento è previsto domenica giugno dalle ore 10.00 alla Polisportiva Centrocampo in via Errico Petrella, 40. Il gruppo di tifosi ha annunciato di aver iniziato i preparativi per il consueto appuntamento extra campo e che prossimamente sarà pubblicato l'intero programma del torneo.

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