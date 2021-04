Marcão, compie 48 anni l’ex attaccante granata

Figurine / Compie 48 anni il giocatore brasiliano, ex attaccante del Torino

Marco Antonio Aparecido Cipriano, meglio noto come Marcão, compie oggi 48 anni. L'attaccante incontrò il Torino nella sua carriera da calciatore: la società granata, nell'estate del 1994, aveva deciso di puntare su giovani talenti sconosciuti. Il suo feeling con il Toro non fu dei migliori. Esordì contro il Bari al 90'. In Serie A collezionò solo 93 minuti giocati, senza riuscire a segnare un gol.