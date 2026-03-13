“Meglio poveri e onesti che bianconeri”: Luca Bucci compie oggi 57 anni

160 presenze tra Serie A e Serie B con la maglia del Torino per l'ex portiere

Nato a Bologna il 13 marzo 1969, Luca Bucci oggi compie oggi 57 anni. Vicecampione del mondo nel 1994, ha vestito la maglia del Toro dal 1998 al 2003, totalizzando ben 160 presenze prima di trasferirsi all’Empoli nel 2004, poi al Parma ed infine al Napoli prima del ritiro del 2009. Tra Serie A e Serie B, si mise in mostra come uno dei migliori portieri d'Italia nel gioco con i piedi, oltre a essere stato un abile "pararigori". In carriera, si legò molto al Torino, tanto che, in un'intervista a Toro News, affermò: Dissi a mio figlio: meglio poveri e onesti che bianconeri".