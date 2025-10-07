“Mio padre, il capitano dei capitani”: a Potenza la presentazione del libro di Cristiana Ferrini

“Siamo contenti ed orgogliosi di aver avuto tra di noi Cristiana Ferrini – ha affermato Gianluca Tartaglia- autrice di un libro, a mio avviso, bellissimo ed unico perché scritto con gli occhi azzurri (identici a quelli di papà Giorgio) che prima hanno permesso ad una bambina di focalizzare momenti appassionanti e teneri di vita sportiva e familiare e poi ad una donna di riversare su carta il proprio scrigno di emozioni e ricordi con delicatezza ed amore filiale. Credo che questo libro sia costato molto in termini emotivi sia a Cristiana sia a suo fratello Amos che ha curato la prefazione del libro, ma credo anche che sia stato il modo migliore per alimentare il ricordo ed onorare la memoria di un campione, di un genitore e di un uomo che ha rappresentato un esempio dentro e fuori il campo di gioco”.