“Mio padre, il capitano dei capitani”: a Potenza la presentazione del libro di Cristiana Ferrini

Il compito di dialogare con l’autrice, animando splendidamente la presentazione del libro, è toccato a Gigi Di Lauro, giornalista della Tgr Basilicata. “Un uomo dal grande patrimonio valoriale, un genitore amorevole, un campione di calcio. Tutto questo è stato Giorgio Ferrini, il ‘Capitano dei capitani’, che la figlia Cristiana racconta, con grande garbo, nel suo libro dedicato proprio al papà, scomparso a soli 37 anni a causa di un aneurisma – ha dichiarato quest’ultimo- . Un libro che riapre il baule dei ricordi e delle emozioni e che traccia il profilo di un uomo che aveva cucita addosso la maglia granata, con le sue 566 presenze nelle fila del Toro. Giorgio Ferrini ha scritto una delle pagine più belle della storia del calcio italiano e del Torino, lasciando alla sua famiglia, la moglie Mariuccia e i figli Cristiana e Amos, un’eredità di grande profilo morale”.
Felice della sua presenza in Basilicata e dell’accoglienza ricevuta si è detta l’autrice.
“Un grazie di cuore a Gianluca Tartaglia e al Toro club Melfi per l’affetto, l’accoglienza speciale, la generosità e la passione che traspare incontrandoli e parlando con loro – ha detto Cristiana Ferrini-. Persone che hanno scelto a così tanti chilometri di distanza da Torino di appartenere a una storia importante, di essere parte attiva di un cuore che mai smetterà di battere, quella storia unica e meravigliosa del Toro e del suo colore granata”.
