Museo del Toro, la festa per i 119 anni e l’Hall of Fame 2025: tutte le info

Il prossimo 3 dicembre il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata festeggerà i 119 anni della nascita del club granata. Ad aprire la serata alle ore 18 sarà la Hall Of Fame Granata 2025 che vedrà l'ingresso di Beppe Dossena, il Campione del Mondo con l’Italia nel 1982 è cresciuto nel vivaio del Toro ed ha poi vestito la maglia granata dal 1981 al 1987; Renato Zaccarelli, il terzo calciatore granata per presenze in Serie A e uno degli artefici dello scudetto del 1976; Goffredo Pederzoli, storico dirigente dei tempi di Pianelli. Inoltre, ci sarà anche l’inaugurazione della mostra “Con la maglia numero dieci” dedicata a Giuseppe Dossena, che resterà visibile fino a domenica 22 febbraio 2026. Alle ore 20, infine, seguirà la cena presso il ristorante Vertigo Blu in via Torino 154 a Collegno (TO).