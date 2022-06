Natalino Fossati compie 78 anni: il terzino con il Toro nel cuore

Ottavo nella classifica all-time di presenze in granata, compie gli anni oggi il terzino sinistro ex Torino

Nasceva oggi - 23 giugno - di 78 anni anni fa a Mandrogne Natalino Fossati, ex storico terzino sinistro del Torino. Cresciuto tra le giovanili di Torino e Alessandria, Natalino approdò nella prima squadra granata nel 1965, dopo un’esperienza in prestito al Genoa. Fossati entrò ben presto nel cuore dei tifosi. Così come tutto quel Torino che all’epoca mise le basi per lo scudetto alzato al cielo nel 1976. Nel sua sua carriera può vantare di aver vinto due volte la Coppa Italia nel Torino nelle stagioni 1967-68 e 1970-71. Dopo aver appeso le scarpette al chiodo nel 1978, Fossati è rimasto molto legato ai colori del Torino; di cui ancora oggi risulta essere l'ottavo giocatore nella classifica all-time di presenze nella storia granata con ben 336 apparizioni complessive.