Cambio della guardia alla guida di Toro News. Il giornale di riferimento per tutto il mondo granata ha un nuovo direttore: Andrea Calderoni assume ufficialmente il comando della redazione. Una scelta che premia il lavoro e l'esperienza sul campo di un professionista che unisce alla precisione del mestiere una profonda e vera passione granata. Andrea conosce da sempre l'ambiente, i lettori e il funzionamento del sito, ed è pronto ora a guidare il giornale mettendo la completezza delle notizie e la vicinanza agli appassionati al centro di ogni scelta.

Calderoni, giornalista pubblicista laureato in Lettere Moderne, è da tempo un punto di riferimento per il sito, dove è entrato nel 2019 come redattore prima di diventare caporedattore centrale nel 2021. Al suo percorso si aggiungono le importanti esperienze fatte come telecronista e collaboratore per importanti media nazionali.

Il nuovo direttore succede a Gianluca Sartori alla guida di un giornale forte e seguito, che il prossimo 2 giugno festeggerà l'importante traguardo di 21 anni di storia. In un'epoca in cui i siti di informazione rischiano di apparire troppo vicini ai palazzi o condizionati dalle dinamiche societarie, il compito della nuova direzione sarà quello di rendere il giornale sempre più focalizzato sulla propria comunità.

Il lavoro di Calderoni servirà per usare al meglio i nuovi linguaggi di internet e dei social network, dando continuità al modo serio e rigoroso di fare informazione che ha sempre contraddistinto questa testata. La redazione si appresta così a cambiare organizzazione per offrire uno stile fresco, chiaro e concentrato esclusivamente sull'accuratezza dei fatti, ponendosi come specchio fedele della tifoseria.

Nel fare i migliori auguri di buon lavoro ad Andrea Calderoni, l'editore rinnova il ringraziamento a Gianluca Sartori per l'impegno dimostrato in questi anni, augurandogli il meglio per il nuovo percorso professionale che andrà a intraprendere. Per i lettori di Toro News si apre una nuova pagina, scritta come sempre con passione e amore per il Toro.