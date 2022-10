Oggi Simone Loria compie 46 anni: tanti auguri all’ex difensore granata

Oggi, venerdì 28 ottobre, Simone Loria compie 46 anni. Nato nel capoluogo piemontese, cresce calcisticamente con la maglia del Vanchiglia, per poi approdare nelle giovanili della Juventus: i bianconeri lo cedono all'Olbia, e in seguito veste le maglie di Battipagliese, Nocerina e Lecco in Lombardia. Viene poi acquistato dal Cagliari, con cui totalizza 7 reti totali. Dalla Sardegna torna in Lombardia all'Atalanta dove resta fino al 2007, anno in cui passa al Siena; dopo l'esperienza in Toscana viene ceduto alla Roma. Nella stagione 2009-2010 arriva in prestito al Torino in Serie B, sua squadra del cuore. Nel 2011 viene acquistato dal Bologna, dove resta per un solo anno prima di firmare con il Cuneo, dove chiuderà la sua carriera da calciatore. In seguito continua nel mondo del calcio come allenatore, fondando anche la Scuola Calcio Virtus Mercadante nella città di Torino; oggi allena la Juniores nazionale del Chieri.