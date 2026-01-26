Olimpico Grande Torino, in Comune si torna a discuterne: le ultime

L'Assessore allo Sport del Comune di Torino Domenico Carretta, intervenuto nella Sala Rossa del comune di Torino, ha risposto alle interpellanze sul futuro dello Stadio Grande Torino. L'assessore ha confermato l'estinzione delle ipoteche che gravavano sull'impianto per un importo che ruotava intorno ai 30/40 milioni: "Lo stadio Olimpico Grande Torino è materia estremamente delicata, che sta a cuore a questa amministrazione. Partire da una valutazione che doveva tener conto di 30 o 40 milioni di ipoteche rendeva la strada più complicata. Ora si aprono più possibilità. Al momento le possibilità sono tutte nella disponibilità della Città che potrà regolarsi anche sulla base di eventuali manifestazioni di interesse. Ad oggi non c’è stata alcuna interlocuzione ufficiale o altri fatti amministrativi rilevanti. I procedimenti peritali si sono svolti e gli esiti, che sono stati comunicati, costituiranno la base per le valutazioni necessarie ai bandi che potranno essere pubblicati" ha affermato Carretta. Attualmente le opzioni sul tavolo sono diverse: partenariato pubblico privato, concessione pluriennale o altre formule di affidamento. Inoltre, l'assessore ha sottolineato che l'impianto deve restare uno stadio di calcio: "La città può dare indicazioni chiare sull'utilizzo dell'impianto. Le attività collaterali sono possibili, ma lo stadio deve servire per ospitare una squadra che gioca un campionato professionistico", respingendo ipotesi considerate poco coerenti con la funzione dell'arena sportiva.