Orgoglio Granata del venerdì: stasera appuntamento live su GRP

Come ogni venerdì, torna su GRP Orgoglio Granata condotto da Lucrezia Maritano. Tanti i temi in ballo che verranno dibattuti questa sera: un commento sulla sconfitta contro il Napoli di domenica scorsa allo stadio Olimpico Grande Torino, uno sguardo verso la ripresa del campionato di Serie A, i granata impegnati con le rispettive Nazionali in questa sosta e molto altro. Senza dimenticare che nel pomeriggio la Primavera scenderà nuovamente in campo nella Viareggio Cup, partita che Toro News racconterà live ai suoi lettori. La trasmissione sarà visibile sul canale 15 del digitale terrestre in Piemonte e sul sito della televisione dalle ore 21:00.