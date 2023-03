Orgoglio Granata del venerdì: stasera appuntamento live su GRP

Come ogni venerdì, torna su GRP Orgoglio Granata condotto da Lucrezia Maritano. Tanti i temi in ballo che verranno dibattuti questa sera: un commento sulla vittoria contro il Bologna di lunedì scorso, uno sguardo verso la sfida del lunch match domenicale di Lecce con collegamenti dal Salento, l'analisi delle parole di due calciatori ultimamente decisivi come Karamoh e Linetty, i numeri di Matteo Possamai, le dichiarazioni in settimana del Presidente Cairo e molto altro. Senza dimenticare che nel tardo pomeriggio ci sarà il derby Primavera che Toro News racconterà live ai suoi lettori. Tanti gli ospiti, tra cui anche il Media Partner Toro News, che porterà in trasmissione il direttore Gianluca Sartori. La trasmissione sarà visibile sul canale 15 del digitale terrestre in Piemonte e sul sito della televisione dalle ore 21:00.