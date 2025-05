Pallone Granata 2024/25: il vincitore è Maripan. Ecco quando sarà la premiazione

L'Associazione Ex-Calciatori Granata ha reso noto il nome del vincitore del pallone granata per la stagione 2024-25

L'Associazione Ex-Calciatori Granata ha reso noto il nome del vincitore del pallone granata per la stagione 2024-25. A seguire il comunicato:

"Tutto è pronto per la III edizione del Pallone Granata, premio ideato e organizzato dall’Associazione Ex Calciatori Granata.

Per l’edizione 2025, il premio va a Guillermo Maripàn, esperto e autorevole difensore che ha saputo distinguersi per le sue prestazioni e per aver saputo guidare il reparto arretrato del Torino, con 26 presenze e segnando la rete del pareggio, a Bergamo, contro l’Atalanta. Al Torino è arrivato nell’estate 2024, dopo sei stagioni (e 123 presenze) con i francesi del Monaco.