Playoff Serie C, Padova-Alessandria 0-0: Longo si gioca tutto giovedì

Prima partita d’andata tra Padova e Alessandria, per la serie B. Giovedì il ritorno

Termina senza reti la partita di andata tra Padova e Alessandria, finale playoff di Serie C che decreterà l’ultima promozione in Serie B. I grigi di Moreno Longo si giocheranno giovedì la possibilità di salire di categoria, quando al Moccagatta di Alessandria andrà in scena la gara di ritorno. Un risultato che sarebbe un impresa per l’ex allenatore del Toro, che ha preso la squadra in un momento di difficoltà e l’ha portata al secondo posto nel girone. Giovedì la chiave della verità: in palio la Serie B.