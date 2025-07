Ronaldo Vieira compie 27 anni: tanti auguri all’ex centrocampista del Torino

Ronaldo Vieira spegne 27 candeline. Il centrocampista inglese ha trascorso sei mesi al Torino nel 2023 prima di entrare in pianta stabile nella rosa della Sampdoria, squadra dove gioca tutt'ora. Cresciuto nelle giovanili di Benfica e Leeds United, ha fatto il suo esordio nei professionisti proprio con gli inglesi. Nel 2013 viene acquistato in prestito dai granata, e sotto la Mole gioca 2 partite in sei mesi.