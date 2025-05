Sampdoria in C, Ezio Rossi ricorda: “Dalla curva solo offese dopo la morte di mio padre”

In un momento storico per la Sampdoria, retrocessa per la prima volta in Serie, l’ex difensore del Torino Ezio Rossi ha condiviso un triste aneddoto che risale al 26 gennaio 1986. In quella data, durante una partita tra Torino e Sampdoria, Rossi fu bersaglio di cori offensivi provenienti dalla curva doriana, subito dopo la morte di suo padre. L'ex-calciatore ha scritto sui social: "Mio padre era morto il giorno prima e tutta la curva della Samp, e non solo, urlava "Cucù cucù tuo padre non c'è più" sia all'inizio della partita che in altri momenti... Ieri la Sampdoria è retrocessa in Serie C". Rossi, cresciuto nel vivaio del Torino e profondo conoscitore dei valori granata, ha spesso sottolineato l’importanza del rispetto e della memoria nel calcio.