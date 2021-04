Serie C, Alessandria sconfitta 2-1 a Como: Longo dovrà passare dai playoff

Dopo sei vittorie consecutive i grigi perdono lo scontro per la promozione diretta: ma per la promozione non è ancora finita

Redazione Toro News

Si ferma sul più bello la cavalcata dell'Alessandria di Moreno Longo. I grigi, reduci da sei vittorie consecutive, hanno perso 2-1 lo scontro diretto per la promozione sul campo del Como. Una doppietta di Gabrielloni nella prima mezzora di gioco ha spianato la strada ai padroni di casa, quindi un autogol di Arrigoni ha accorciato le distanze. Nel secondo tempo i grigi non sono riusciti a ribaltarla nonostante l'assedio alla porta del Como. Il cammino della squadra di Moreno Longo passerà dunque dai playoff, mentre il club comasco approda direttamente in Serie B.