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tor mondo granata Silvano Martina: 73 anni per l’ex portiere granata

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Silvano Martina: 73 anni per l’ex portiere granata

Martina, Padelli
L'estremo difensore ha vestito la maglia del Toro per quattro stagioni
Redazione Toro News

Il 20 marzo del 1953, a Sarajevo, nasce Silvano Martina, uno dei più grandi portieri ricordati con più affetto dai tifosi granata. Arrivato sotto la Mole nella stagione 1984/85 e con il Toro di Gigi Radice arrivò secondo alla fine del campionato. In 30 partite incassò solo 22 gol, garantendo al Torino la terza migliore difesa del campionato dietro al Verona e alla Sampdoria. In Piemonte rimase sino al 1987, poi giocò una stagione con la casacca della Lazio. Tornò in forza al Toro l'anno successivo, dividendo i pali con Luca Marchegiani. A Martina vanno i più sinceri auguri di buon compleanno da parte della nostra redazione.

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