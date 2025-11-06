Stadio, Damilano: “Caro Cairo, la riqualificazione sarebbe un affare”

Quella dello Stadio Olimpico Grande Torino è una delle questioni più calde in casa Toro. In una recente intervista a La Stampa, l'imprenditore torinese Paolo Damilano ha ripreso con forza il tema dello Stadio "Grande Torino" come punto centrale nella rinascita sportiva ed economica della città. Damilano, vicepresidente della Commissione tecnica di gestione delle Nitto Atp Finals per le quali è anche sponsor con Valmora, ha una visione molto ambiziosa per l’impianto che ospita le partite del Toro: dovrebbe diventare non solo un impianto per il calcio ma un asset polifunzionale in grado di attrarre eventi di alto livello e generare ricadute significative sul tessuto urbano. Secondo l’imprenditore torinese, con il rinnovo dello stadio, la città di Torino avrebbe finalmente un motore per "decollare" economicamente: potrebbe ospitare concerti, eventi sportivi internazionali, meeting business, show culturali: “Lo stadio Grande Torino è uno stadio cittadino e, una volta rinnovato, può essere il volano definitivo per attirare ancora più eventi di alto livello. Sportivi e anche musicali, con grandi concerti e i cantanti che potrebbero tornare a fare rotta su Torino. Io credo che Urbano Cairo sia un ottimo imprenditore e tutto quello che fa, lo fa puntando al massimo. La riqualificazione dello stadio sarebbe un affare e mi auguro possa essere lui a intraprendere questo percorso che regalerebbe a Torino un secondo stadio di livello internazionale”.