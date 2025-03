Stefano Sorrentino compie 46 anni: tanti auguri all’ex portiere granata

Stefano Sorrentino compie 46 anni. Nato a Cava de' Tirreni il 28 marzo 1979, cresce nelle giovanili della Lazio e della Juventus, ha poi giocato con Torino e Juve Stabia. Il 16 dicembre 2001 esordisce in A con il Torino, nel pareggio per 1-1 contro il Lecce. Dopo il fallimento della società approda all'AEK Atene con cui esordisce in Coppa UEFA. Nell'estate del 2007 passa in prestito al Recreativo de Huelva ma nel 2008 passa al neopromosso ChievoVerona. Nel gennaio 2013 viene ceduto in prestito con diritto di riscatto al Palermo dopo aver disputato 165 partite in quattro anni e mezzo a Verona. Nell'estate del 2016 torna a Verona e il 29 dicembre 2018 il portiere taglia il traguardo delle 350 presenze in Serie A mentre il 21 gennaio 2019 diventa infatti il primo portiere a parare in Italia un rigore a Cristiano Ronaldo.