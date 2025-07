Tanti auguri a Alejandro Berenguer: l’ex centrocampista granata compie 30 anni

Tanti auguri all'ex centrocampista granata Alejandro Berenguer che oggi spegne 30 candeline. Nato il 4 luglio 1995, il centrocampista spagnolo ha trascorso tre stagioni al Torino, dal 2017 al 2020, prima di tornare in patria all'Atlethic Bilbao, squadra dove gioca tutt'ora. Cresciuto nelle giovanili dell'Osasuna con cui ha anche fatto il suo esordio tra i professionisti, nel 2017 si trasferisce in Italia al Torino e sotto la Mole gioca 84 partite in tre anni e segnando 9 gol.