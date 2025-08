Tanti auguri a Andrea Gasbarroni: l’ex centrocampista granata compie 44 anni

Nato a Torino il 6 agosto 1981, Andrea Gasbarroni si trasferisce nell'estate del 2009 al Torino e rimane in granata per tre anni, fino al passaggio al Monza nel 2012. In granata ha disputatoo 69 match in tre stagioni. Cresciuto nelle giovanili della Juventus, ha fatto il suo esordio nei professionisti con i bianconeri in Serie A, per poi cambiare diverse maglie: ha giocato con Varese, Sampdoria, Palermo, Parma, Genoa, Pinerolo e Giana Erminio. Nel 2009, dopo una stagione al Genoa, viene ingaggiato dai granata. Dopo l'esperienza al Torino, Gasbarroni decide di approdare al Monza: conclude la propria carriera al Pinerolo dopo aver collezionato 449 presenze da professionista realizzando 71 gol.