Tanti auguri a Daniele Padelli: l’ex portiere granata compie 40 anni

L'attuale secondo portiere dell'Udinese, Daniele Padelli, compie oggi 40 anni. Nel mondo granata è un personaggio che viene ricordato per diversi episodi, con un misto di sorriso e ricordi bui. Tra gli aspetti maggiormente positivi della sua carriera al Torino si ricorda il derby del 26 aprile 2015, nel quale salvò in più circostanze il risultato con parate assurde (in particolare quella su Vidal, salvando il pallone sulla linea di porta), ma soprattutto la cavalcata europea che rappresenta per lui il momento più bello della carriera, considerando che oggi con l'Inter è in Champions League, ma segue le partite dalla panchina.