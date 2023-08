Tanti auguri a Ivan Juric: il tecnico granata compie 48 anni

Oggi, venerdì 25 agosto, Ivan Juric compie 48 anni. Il tecnico croato, da tre stagioni alla guida del Torino, inizia la sua carriera da calciatore in patria nelle giovanili dell'Hajduk Spalato, squadra dove fa anche il suo esordio tra i professionisti e dove gioca fino al 1997; in seguito si trasferisce in Spagna, dove veste le maglie di Siviglia e Albacete. Nel 2001 approda in Italia e viene tesserato dal Crotone, dove gioca dal 2001 al 2006; in seguito passa al Genoa, e in rossoblù chiude la sua carriera nel 2010. Subito dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Juric inizia la sua prima esperienza in panchina in qualità di vice allenatore della Primavera del Grifone, mentre la sua prima avventura come allenatore di una prima squadra arriva a Mantova nel 2014. In seguito allena Crotone, Genoa e Verona, prima di approdare sulla panchina del Torino nel maggio del 2021.