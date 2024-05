Tanti auguri a Jean-François Gillet: l’ex portiere granata compie 45 anni

Jean-François Gillet spegne oggi 45 candeline. Nato il 31 maggio 1979 a Liegi in Belgio, Gillet sceglie la strada del portiere e muove i primi passi in madrepatria. In Italia arriva nel 1999, allora ventenne, al Monza in Serie B. Sul suo cammino Bari, Treviso e Bologna prima dell'approdo al Torino nel 2012. Gillet si trasferisce in granata il 5 luglio per una cifra pari a 1,7 milioni di euro firmando un triennale. In panchina lo aspetta Ventura, suo tecnico ai tempi del Bari. Al Toro conquista la titolarità sin dalla prima di campionato contro il Siena e si conferma come titolare. Terminata la stagione si apre un capitolo extra-campo quando nell'ambito del filone Bari-bis del calcioscommesse Gillet viene deferito per illecito sportivo e successivamente squalificato a luglio 2013 per 3 anni e 7 mesi per due presunte combine ai tempi del Treviso. Il portiere granata sconta i primi cinque mesi di squalifica mentre presenta appello al TNAS per ridurre la sanzione. Effettivamente a gennaio il TNAS si esprime, riducendo la squalifica a 13 mesi di cui 7 ancora da osservare. Il Torino dunque fa a meno del belga per tutta la stagione 2013-2014, Gillet torna in campo poi nella stagione successiva in cui i granata si giocano l'Europa League. Ventura lo convoca per i preliminari contro il RNK Spalato, ma in quell'occasione non scende in campo. Il ritorno in campo per il belga arriva comunque nella competizione europea nella fase a gironi contro il Bruges, 0-0 in cui si rivela decisivo tra i pali. A gennaio 2015 Gillet viene ceduto al Catania. Complessivamente ha raccolto 49 presenze al Torino. Chiuderà la carriera allo Standard Liegi in patria, dove oggi si occupa della preparazione dei portieri.