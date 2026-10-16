Nathan Patterson festeggia oggi il suo primo compleanno in maglia granata. L'esterno scozzese è infatti sbarcato all'ombra della Mole durante l'ultima finestra di calciomercato estiva e sta proseguendo il suo ambientamento a Torino. Nato il 16 ottobre 2001 a Glasgow, Patterson è cresciuto nelle giovanili dei Rangers, giocando poi per la prima squadra, nella città natale. Poi il passaggio in Inghilterra, con l'Everton che ha versato nelle casse dei Gers 14 milioni. Per quattro anni e mezzo il classe 2001 ha militato tra le fila dei Toffees, collezionando 68 presenze e 3 assist. Il 1 settembre 2026 è approdato alla corte granata a titolo definitivo, con il Toro che ha trovato l'accordo per il nativo di Glasgow sulla base di un milione di euro di bonus e il 30% su una sua eventuale futura rivendita. Con la casacca granata Patterson ha messo a referto finora 2 apparizioni.

Tanti auguri Nathan, da parte di tutta la Redazione di Toro News!