Tanti auguri a Samuele Ricci: l’ex giocatore granata compie 24 anni

Nato a Pontedera il 21 agosto 2001, Samuele Ricci si trasferisce nel gennaio del 2022 al Torino e rimane in granata per due anni e mezzo, fino al passaggio al Milan questa estate. Cresciuto nel settore giovanile dell'Empoli, esordisce in Serie B il 21 settembre 2019 contro il Cittadella. Il 30 gennaio 2022, Ricci passa al Torino in prestito con obbligo di riscatto per circa 10 milioni di euro. Esordisce con i granata il 27 febbraio seguente, nella sconfitta per 1-2 in campionato contro il Cagliari. Nel corso della stagione 2024-2025 viene insignito della fascia da capitano, complice il grave infortunio di Zapata e la destituzione del suo sostituto Linetty. Il centrocampista poi viene ceduto al Milan, terminando la propria esperienza in granata con 113 presenze e 4 reti.