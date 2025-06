Tanti auguri a Sandro Cois: l’ex centrocampista granata compie 53 anni

Oggi Sandro Cois spegne 53 candeline. Nato il 9 giugno 1972, l'ex centrocampista ha trascorso cinque stagioni al Torino, dal 1989 al 1994. Cresciuto nelle giovanili della Fossanese, esordisce in prima squadra con la Saviglianese nel campionato interregionale 1988-89. Nel 1989 Cois viene acquistato dai granata, e sotto la Mole gioca 44 partite mettendo a segno 2 gol, conquistando la Coppa Italia nel 1993. Nel 1994 passa alla Fiorentina e in otto anni conquista una Coppa Italia e una Supercoppa italiana. Nell'agosto 2002 si svincola dai viola e passa alla Sampdoria, in Serie B. Poi si trasferisce al Piacenza dove decide di chiudere a soli 31 anni la sua carriera professionistica a causa dei numerosi infortuni.