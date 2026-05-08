Nato a Santu Mare l'8 maggio del 1990, Sergiu Suciu compie oggi 36 anni. Cresciuto nelle giovanili dell'Olimpia Satu Mare prima e del Torino poi, con la maglia granata ha esordito in Serie A (il 31 maggio 2009 a Roma nella partita Roma-Torino 3-2) ha collezionato anche 6 presenze e 1 gol in prima squadra, dove è rimasto fino al 2013. Dopo diversi prestiti in Serie B con le maglie di Juve Stabia, Lecce, Cremonese e Crotone il centrocampista romeno classe 1990 nell'estate del 2016 lascia definitivamente il Toro per approdare in Lega Pro al Pordenone. Attualmente milita in Serie D all'Acireale.