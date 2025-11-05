Tanti auguri ad Abedi Pelè: l’ex giocatore granata compie 61 anni

Oggi, mercoledì 5 novembre 2025, compie 61 anni Abedi Pelé. Arrivato a Torino nel 1994, portando dietro di sé anche i 3 palloni d'oro africano vinti consecutivamente tra il '91 e il '93 e la Champions strappata al Milan di Capello con la maglia del Marsiglia nel 1993. si ambientò perfettamente. Nella prima stagione mise a segno 10 reti in 32 partite di campionato. Un infortunio gli impedì di ripetersi al secondo anno, quello della retrocessione targata Sonetti-Scoglio-Vieri. Di lì il talento del campione, nato il 5 novembre 1964, prese altre strade, al Monaco 1860 e al Al-Ain, dove si chiuse la carriera di quello che tutt'oggi è considerato il del più grande calciatore della storia del Ghana, che a Torino ha lasciato un'impronta della sua magia.