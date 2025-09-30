Tanti auguri ad Ardian Ismajli: spegne 29 candeline

Oggi, 30 settembre 2025, Ardian Ismajli compie 29 anni. Il difensore albanese, nuovo numero 44 del Torino, si è già ritagliato un ruolo importante nonostante le sole tre presenze fin qui accumulate in granata: prestazioni che hanno convinto Baroni a puntare su di lui come titolare per dare solidità al reparto arretrato. Nato nel 1996, Ismajli ha maturato esperienza in Serie A con le maglie di Spezia ed Empoli, collezionando complessivamente 120 presenze, condite da un gol e due assist nella stagione 2020-21 allo Spezia, quando contribuì alla salvezza del club. Centrale di esperienza e affidabilità, porta a Torino grinta, esperienza e voglia di imporsi in una piazza ambiziosa, pronto a diventare un punto di riferimento nella difesa granata.