Tanti auguri Patrizio Sala! Oggi l’ex calciatore granata compie 70 anni

Ricordiamo il compleanno di Patrizio Sala, ex calciatore del Torino ed eroe dell'ultimo scudetto granata

Tanti auguri a Patrizio Sala da tutta la redazione di ToroNews! Oggi Sala compie 70 anni! Nato a Cerusco sul Naviglio, Milano, nel 1955. Formatosi nel Monza, Sala fu protagonista del Torino di Radice. Mediano di grande sostanza, protagonista dello scudetto granata del 1976 e in nazionale italiana nei Mondiali ’78: otto presenze in azzurro. Tanti auguri per i suoi 70 anni!