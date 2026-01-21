Che Natale è senza regali?! Quest'anno Toro News ha deciso di realizzare la prima edizione del concorso natalizio a tema Torino. Protagonisti siete stati proprio voi: sia a partecipare, sia a decretare i vincitori. Il concorso è terminato e ha visto assegnati i premi: a brevissimo i vincitori riceveranno gadget esclusivi ed esperienze fantastiche!
VINCI A NATALE
Termina il concorso natalizio di Toro News: ecco i vincitori
Il primo classificato è @lau.fvcg94 , che riceverà la fantastica terza maglia del Torino 2025/2026, autografata da Alberto Paleari!
Al secondo classificato @ale_azzii, invece, andrà una cena offerta (per un massimo di quattro persone) al ristorante Ischia Ponte di Domenico Massasso, in Piazza Nizza a Torino.
Per l'ultimo gradino del podio, il terzo classificato @__fra.aa_ otterrà la maglietta e il disco autografato dai Senso Unico del loro album "17:03", che - tra gli altri brani - contiene il sentimentale, romantico ed estremamente granata "Quel giorno di pioggia".
Ecco come si è svolto il Concorso di Natale di Toro News—
Per partecipare è stato sufficiente seguirci su TikTok e Instagram, commentare nel post su Instagram taggando due amici e infine inviare una foto a tema Toro nei messaggi di Instagram, di Facebook o di TikTok o ancora in alternativa alla seguente mail: social@toronews.net.
Dal 2 al 7 gennaio si è svolto il torneo nelle storie Instagram e Faceb00k, al quale hanno partecipato più di 800 persone per eliminazione diretta! Siete stati proprio voi lettori di Toro News a scegliere quali foto sarebbero dovute andare avanti aggiudicandosi poi i fantastici premi finali.
Tutta la Redazione di Toro News ci tiene di cuore a ringraziare Alberto Paleari, per la sua disponibilità e affetto verso il popolo granata; il Ristorante Ischia Ponte di Domenico Massasso, in Piazza Nizza a Torino; la band Senso Unico per la gentilezza nel mettere a disposizione del concorso il celebre disco "17:03".
