Termina il concorso natalizio di Toro News: ecco i vincitori

Che Natale è senza regali?! Quest'anno Toro News ha deciso di realizzare la prima edizione del concorso natalizio a tema Torino. Protagonisti siete stati proprio voi: sia a partecipare, sia a decretare i vincitori. Il concorso è terminato e ha visto assegnati i premi: a brevissimo i vincitori riceveranno gadget esclusivi ed esperienze fantastiche!