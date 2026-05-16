Uno scudetto da celebrare e un lasso di tempo da considerare. I 50 anni si fanno sentire ed è giusto, in questo 16 maggio 2026, ricordare le gesta di quei campioni d'Italia. Lo sanno bene i tifosi del Toro che hanno iniziato a farsi sentire già dalle primissime ore di questa giornata. In un programma fitto con la Partita della Storia e tanti ex giocatori all'Olimpico Grande Torino nel pomeriggio, nella notte si consuma una torciata organizzata da alcuni tifosi granata.

Torino Hooligans, torciata: le immagini

"Sopra il petto dei granata il tricolore risplenderà", recita uno striscione - qui sotto la foto - appeso dai tifosi granata sul Ponte Vittorio Emanuele I, che collega piazza Vittorio Veneto alla Gran Madre. Una torciata organizzata dai Torino Hooligans, che si sono recati in gruppo con torce, fumogeni e bandiere granata e nelle primissime ore del 16 maggio (intorno a mezzanotte e mezza) hanno marciato in celebrazione dei 50 anni del settimo scudetto di Pulici e compagni, del 1976. Un gesto che richiama proprio quanto fatto da quei campioni che, dopo la vittoria del tricolore - in seguito al pareggio contro il Cesena -, si sono recati con torce sul colle della Basilica di Superga, quasi a consegnare lo scudetto agli Invincibili.