Addio a Marcello Tardy: il cordoglio per l’avvocato dal cuore Toro

Noto avvocato torinese e tifosissimo granata, oltre che uomo stimabile. Il mondo granata nella giornata di oggi, giovedì 14 agosto, si stringe in cordoglio attorno ai cari dell'avvocato Marcello Tardy, scomparso questa mattina. Nel 2018 era stato premiato dall'Ordine per i sessant'anni di avvocatura, oggi e per sempre è ricordato da tutti i suoi cari. La Redazione di Toro News fa le più sentite condoglianze alla famiglia, all'avvocato Enrico Tardy, suo figlio e da anni rubrichista sul sito, e al fratello Andrea. Al cordoglio si è unito anche il Torino Fc:

"Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club sono vicini con affetto alla famiglia Tardy nel ricordo dell'avvocato Marcello Tardy. Classe 1931, dal 1957 apprezzato legale e poi figura di spicco dell’avvocatura torinese, Marcello Tardy era assai conosciuto anche per la sua passione sportiva: sempre orgoglioso tifoso del Toro, presenza fissa allo stadio essendo abbonato da 65 anni, non ha mai fatto mancare il proprio sostegno alla squadra. Agli affetti più cari, ai parenti e ai tantissimi amici il cordoglio e l'abbraccio di tutto il mondo granata".