Tino Anjorin compie 24 anni: tanti auguri al giocatore granata

Tino Anjorin compie 24 anni: tanti auguri al giocatore granata

Il centrocampista granata spegne 24 candeline
Eugenio Gammarino

Nato a Poole, in Inghilterra, il 23 novembre 2001, Tino Anjorin cresce calcisticamente nel Chelsea, con cui debutta tra i professionisti il 25 settembre 2019 in occasione del match di Coppa di Lega vinto 7-1 contro il Grimsby Town. Dopo alcune esperienze in prestito alla Lokomotiv Mosca, Huddersfield Town e Portsmuth, nell'estate del 2024 viene acquistato dall'Empoli. Dopo una stagione in Toscana, Anjorin viene preso in prestito dal Torino.

Oggi Tino Anjorin compie 24 anni: tanti auguri a lui da parte di tutta la Redazione di Toro News!

