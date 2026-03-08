Cuore Granata, Anima di Donna: Auguri a tutte le tifose del Torino

C’è un modo particolare di essere tifose del Torino. Non è mai una scelta comoda, non è mai una moda. Essere una donna granata significa possedere una forza innata, una capacità di amare oltre il risultato, di sostenere con orgoglio una fede che è storia, leggenda e passione pura.Siete le madri, le figlie, le compagne che tramandano la fede, quelle che soffrono al 90° e che festeggiano con la grinta del Toro. Siete la delicatezza che sposa la passione, la dolcezza che tifa con ferocia.