Cuore Granata, Anima di Donna: Auguri a tutte le tifose del Torino

Le donne granata hanno una sensibilità ed una forza unica.
C’è un modo particolare di essere tifose del Torino. Non è mai una scelta comoda, non è mai una moda. Essere una donna granata significa possedere una forza innata, una capacità di amare oltre il risultato, di sostenere con orgoglio una fede che è storia, leggenda e passione pura.Siete le madri, le figlie, le compagne che tramandano la fede, quelle che soffrono al 90° e che festeggiano con la grinta del Toro. Siete la delicatezza che sposa la passione, la dolcezza che tifa con ferocia.

Essere del Toro non è per tutti. È una scelta di campo che richiede coraggio, fedeltà e quella capacità e resilienza tutta femminile di restare al fianco di chi si ama, nelle vittorie epiche e nei momenti di "sofferenza granata".

Oggi, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, vogliamo celebrare proprio voi. Grazie per la vostra fedeltà, per il vostro cuore che batte al ritmo del "Fila" e per essere il pilastro di questa gloriosa e storica squadra che è il nostro Toro.

Alle donne che portano il Toro nel DNA, oggi va il nostro omaggio più sincero

