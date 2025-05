Torino, 13 anni fa l’esordio in granata di Lys Gomis

Il 26 maggio 2012, all'ultima giornata di campionato, Lys Gomis fa il suo esordio in maglia granata. La squadra di Ventura, già promossa in A, punta a chiudere un campionato condotto sin dalle prime giornate e lo fa con una squadra leggermente rivoluzionata. Ventura decide di dare spazio a quei giocatori, parte integrante del gruppo, meno impiegati durante il campionato e la prima novità granata è stata tra i pali. Lys Gomis, il maggiore dei tre portieri granata di famiglia, dopo una serie di prestiti in giro per l'Italia fa finalmente il suo debutto contro l'Albinoleffe. Il classe '89, alla prima presenza tra i professionisti, riesce a disputare una buona partita e mantenere la porta inviolata.